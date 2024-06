Danilo Toninelli contro Matteo Renzi: "Gli unici che lo sopportano"

08 giugno 2024 a

a

a

Da quando non è più né senatore né tantomeno ministro, Danilo Toninelli si è dato ai social network. L'ex grillino della prima ora si serve di Instagram e Tiktok per continuare a fare propaganda, senza però lavorare nelle cosiddette stanze dei bottoni.

Ma, come per la politica, la vita da influencer non è proprio quella che fa per lui. In alcuni video postati sui suoi profili social, Toninelli ha commentato con sfottò le affissioni pubblicitarie degli altri partiti. Nel corso del filmato, l'ex pentastellato ha individuato un bus con l'immagine di Matteo Renzi e non si è lasciato scappare l'occasione per attaccare l'ex presidente del Consiglio: "Gli unici che possono sopportarlo perché non sanno niente sono gli stranieri - ha commentato - Beati gli stranieri".

Ma non finisce qui. "Io penso non ci sia da fidarsi della Schlein per niente", dice ancora commentando la propaganda dem. E vedendo i poster con Antonio Tajani e Silvio Berlusconi, parla di "un candidato che parteciperà alle elezioni dall’aldilà". Fango su fango, come era solito fare quando sedeva a Palazzo Madava.

"Un candidato vivo. E accanto...". Toninelli, sfregio indegno a Berlusconi

L’ultima freccia nella faretra di Toninelli è il suo tg di controinformazione, in cui tocca i temi a suo dire caldi della settimana. Ecco allora l’ex senatore affrontare argomenti come la leva obbligatoria, il redditometro, Telemeloni, i condoni. Fino all’ultima puntata che va dalla rissa in Parlamento all’aumento del prezzo della carta igienica. Commenta: "Siccome costa meno un giornale della carta igienica, conviene usare quello". Da pessimo politico a pessimo influencer il passo è più breve di quanto si pensi.