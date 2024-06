Carola Rackete, il video che la mostra sotto-choc: come frigna la "capitana"

11 giugno 2024 a

La ex capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete, candidata alle europee con la sinistra di Die Linke che ha preso solo il 2,7 per cento si è detta "scioccata per lo storico spostamento a destra, non solo in Germania".

"Sembra buio dappertutto": il clamoroso flop della Rackete, come è affondata la Capitana

In un video pubblicato sul suo profilo Twitter la Rackete frigna: "Meloni in Italia, Le Pen. L’Austria. È qualcosa che mi spaventa, che sinceramente mi preoccupa per il nostro futuro", dice la ex attivista che in Italia si è scontrata con Matteo Salvini. E che poi è passata dalla causa immigrati a quella del clima.

"È anche qualcosa che deve farci capire che abbiamo bisogno di organizzarci come sinistra, dobbiamo avere delle strutture. Non basta pensare che basti solo scendere in piazza ogni tanto per qualche manifestazione", prosegue l'ex capitana.

Quello della estrema destra tedesca di Alternative für Deutschland (AfD) è infatti un risultato clamoroso o, per dirla con le parole dei protagonisti, un "super risultato": l'AfD è il secondo partito in Germania nelle votazioni per le elezioni europee. Un successo reso ancora più eclatante dal sorpasso sui socialdemocratici dell’Spd di Olaf Scholz.