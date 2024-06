Giordano e la rissa: "Donno in ospedale? Vergogna, che figura di..."

Roberto Tortora 13 giugno 2024 a

Clima di alta tensione in Parlamento, sfociato in una rissa vergognosa alla Camera con le immagini che hanno fatto il giro di tutto il mondo. Prima il deputato leghista Domenico Furgiuele fa il segno della X Mas rivolgendosi ai banchi delle opposizioni che ostentano il tricolore e cantano Bella ciao. Poi, l’escalation di violenza: il deputato Donno cerca infatti di avvolgere dentro alla bandiera tricolore il ministro Calderoli, che si scansa e viene subito difeso dai compagni di partito.

Da lì si scatena una maxi-rissa in cui è anche difficile capire cosa succede. Lo stesso Donno ne avrebbe fatto le spese, ricevendo ripetuti colpi ed essendo costretto poi ad abbandonare l’aula su una sedia a rotelle. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, dovrà ora acquisire i filmati e agire di conseguenza, per condannare i responsabili di un atto vile e vergognoso agli occhi degli italiani.

Ovviamente, l’episodio non può sfuggire alla discussione di Fuori dal Coro, programma di approfondimento politico e sociale di Rete 4, condotto da Mario Giordano. Ed è proprio il padrone di casa a introdurre il tema con uno dei suoi abituali editoriali, dimostrando tutto il proprio sdegno per una vicenda che non rende onore al luogo in cui è avvenuta ed è uno schiaffo in faccia ai cittadini.

Queste le parole di Giordano: “Cosa fanno quelli che dovrebbero occuparsi della cosa pubblica? Le immagini le avete viste tutti, cosa fanno in Parlamento? Ecco qua una bella rissa, l'onorevole Donno che vuole portare il tricolore, l'onorevole Iezzi che gli si butta di sopra, io non lo so se è arrivato il pugno, se l'onorevole Donno pare sia in ospedale, non ne ho idea. Però una cosa la so, che hanno fatto una figura di m...erluzzi, una figura di merluzzi e si devono vergognare di fronte a tutte le persone in difficoltà che vi raccontiamo ogni giorno, si devono vergognare con i loro lauti stipendi, strapagati stanno a giocare alla rissa come dei bulli di periferia, mentre in giro ci sono persone che non riescono nemmeno a curarsi, si devono vergognare”.