Giovanna Botteri, addio alla Rai: va in pensione, cosa farà adesso

Giovanna Botteri dice addio alla Rai e va in pensione. "Ci sono giornaliste così preparate che diventano esse stesse icone di un mestiere. Così è per Giovanna Botteri che oggi ha raggiunto la pensione", scrive in una nota l’Usigrai. "La sua carriera, dalla sede di Trieste fino a Roma, da New York, passando per Pechino e Parigi, dai fatti di costume, fino alle corrispondenze dalla guerra, è stato un percorso netto che riesce davvero a pochi. Signorilità, pacatezza, lucidità, equilibrio, ma soprattutto una completa aderenza ai valori e alla missione del servizio pubblico sono stati e saranno di esempio per generazioni di giornaliste e giornalisti", si legge ancora nel comunicato del sindacato Rai.

"È tutto un po' strano, da oggi sarà diverso: tornerò in Italia, sicuramente è un grande cambiamento ma anche il cambiamento può essere positivo", spiega la diretta interessata all'Adnkronos.

Botteri, storica inviata Rai in tutto il mondo - da New York a Pechino fino a Parigi, dove si trovava attualmente - racconta con quale spirito affronta questa nuova fase di vita. Rivelando subito che non ha intenzione di appendere la professione al chiodo: "Credo che ci siano quelle due o tre cose che so fare, e credo continuerò a farle", sorride. "Certo è un grande salto, sono ormai tantissimi anni che vivo all’estero ma è la vita, è giusto anche dare il cambio ai giovani, darsi il testimone, ci sono bravissimi giornalisti giovani in giro. È un avvicendamento naturale".

Ora conclude la Botteri, ci sarà "più tempo per le passioni", come per la Lazio. "Ci sarà più tempo per andare allo stadio", Eppoi, "dopotutto non è che sia morta, sono solo andata in pensione".