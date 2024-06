Mauro Corona: "Sospesi e senza paga". Rissa in Parlamento, misure estreme

Roberto Tortora 19 giugno 2024 a

Tanti i temi affrontati nell’ultima puntata di È Sempre CartaBianca, programma condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Dal G7 di Borgo Egnazia che ha avuto anche la presenza di Papa Francesco, alla rissa inqualificabile alla Camera, cui ha fatto seguito una denuncia ai Carabinieri da parte del deputato cinquestelle Leonardo Donno.

Nel mirino sono finiti alcuni deputati, tra cui Stefano Candiani e Igor Iezzi della Lega oltre a Enzo Amich, Gerolamo Cangiano e Federico Mollicone di FdI. Brutalmente sconvolto dalla vicenda, lo scrittore, alpinista e scultore Mauro Corona, come sempre in collegamento con Bianca Berlinguer, ha espresso il suo diniego: "Le risse da osteria in Parlamento sono di una maleducazione e trivialità insopportabili. Questi deputati andrebbero sospesi per alcuni mesi senza paga!".

Si torna, poi, inevitabilmente all’incontro dei grandi della terra, il G7 di Borgo Egnazia, nel brindisino, in cui il premier Giorgia Meloni ha fatto gli onori di casa. Molto importante la presenza di Papa Francesco che, nel suo discorso, si è scagliato contro l’intelligenza artificiale: “Non possiamo permettere a uno strumento così potente e così indispensabile di rinforzare il paradigma tecnocratico, ma anzi dobbiamo fare dell'intelligenza artificiale un baluardo contro la sua espansione, evitando che siano gli algoritmi a decidere se togliere la vita a un essere umano”.

Molto colpito, stavolta in positivo, Corona, che ha espresso il gradimento per la presenza del Pontefice, ma non ha gradito che alcuni temi non siano stati approfonditi: "Al G7 io avrei voluto sentir parlare di più di aborto, eutanasia o fine vita. Ho apprezzato la presenza del Papa, una figura romantica e poetica che andrebbe coinvolta nelle decisioni".