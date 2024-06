Satnam Singh, Repubblica ossessionata dai fascisti: il titolo sul bracciante morto

22 giugno 2024 a

a

a

"Corpi dilaniati e minacce, la tragedia dei Sick tra piantagioni e serre del Canale Mussolini", titola La Repubblica a pagina 3. Quelle due parole - "Canale Mussolini" - sembrano un po' una forzatura. Mai sentito chiamare così la zona dell'Agro Pontino. La sensazione è che per il giornale diretto da Maurizio Molinari la tragica e orrenda morte del bracciante indiano Satnam Singh, sia in qualche modo colpa dei fascisti, ergo per Repubblica, del governo.

Del resto il cosiddetto "Canale Mussolini" non esiste più. Il canale di bonifica dell'Agro Pontino veniva chiamato in quel modo durante il ventennio fascista appunto, ma oggi ha un altro nome: "Canale delle Acque Alte", e si trova tra i territori comunali di Latina e Cisterna di Latina di cui costituisce per un lungo tratto il confine.

"Siamo nelle campagne del Lazio bonificate dal fascismo, attraversate dal canale delle acque alte, il canale Mussolini del romanzo di Pennacchi", si legge nell'articolo. Bene, perché allora mettere questa denominazione nel titolo?

Indiano morto, Soumahoro senza vergogna: come sfrutta la tragedia. Proprio lui...

Molto significativa in questo senso è poi la vignetta di Ellekappa utilizzata per illustrare il pezzo. Nel disegno si legge infatti "Il caporalato", "l'eccellenza italiana della sovranità alimentare". Tutta colpa del governo insomma per Repubblica... Come sempre.