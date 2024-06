Pietro Senaldi sul generale Vannacci: "Un genio del marketing. Di tutto quel che dice..."

23 giugno 2024 a

a

a

Un assoluto catalizzatore di attenzioni, di polemiche, di opinioni negative ma anche di opinioni in grado di raccogliere la bellezza di mezzo milione di preferenze alle ultime europee. Si parla del generale Roberto Vannacci, ovviamente, il generale recentemente eletto con la Lega a Bruxelles.

E si parla di Vannacci anche a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4, la puntata è quella di sabato 22 giugno. Ospite in studio ecco Pietro Senaldi, condirettore di Libero, il quale viene chiamato a dire la sua proprio sul generale. E lo fa senza peli sulla lingua.

"Io penso che lui sia un genio del marketing, che non pensi nemmeno mezza cosa di tute quelle che ha detto - premette Senaldi -. Io penso che il vero Vannacci sia il Vannacci che è stato un ottimo generale. Poi ha capito che andando a dire queste quattro o cinque cose 500mila italiano lo avrebbero votato, gli si semplificava la vita, andava a Bruxelles a fare quello che voleva e veniva in tv quando non aveva nulla da fare", conclude Pietro Senaldi.