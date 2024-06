Chiara Ferragni, "come un merluzzo lesso": ecco chi affonda l'influencer

24 giugno 2024 a

a

a

Dopo il Pandoro-Gate e la fine della storia d'amore con Fedez, Chiara Ferragni sta tentando in tutti i modi di ripulire la propria immagine. In queste ultime settimane, l'ex regina delle influencer sta sfruttando sempre di più i suoi profili social - soprattutto TikTok - per mostrarsi ai fan che le sono rimasti fedeli come una ragazza simpatica, quasi "boomer". Ma l'effetto che suscita la Ferragni 2.0 è esattamente l'opposto: risulta quasi "cringe", per usare un termine caro alla generazione zeta. È empatica come un "merluzzo lesso", come chiosa Dagospia.

Chiara Ferragni ha riscoperto il suo lato più leggero e adolescenziale su TikTok dove si diverte spesso a condividere video motivazionali o ironici, mandando sempre, però, frecciatine non del tutto casuali. Ha voluto ricordare a tutti, a lei in primis, che non si accontenterà mai più in una relazione, facendo intendere che con la sua ultima storia (il matrimonio con Fedez), lo abbia fatto per diverso tempo. Numerosi i commenti e le reazioni dei suoi follower che continuano a sostenerla e a incoraggiarla a ricominciare, nonostante tutto.

L'imprenditrice digitale è stata impegnata in questi giorni con il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius a Vulcano, in Sicilia, ma ha trovato comunque il tempo per girare e pubblicare video e foto dei suoi look incredibili e frecciatine annesse. "Sei una bella ragazza, non ti accontentare dei panni sporchi!", dice il video su TikTok pubblicato da Chiara Ferragni che lei prontamente doppia con il lipsinc, mentre aggiunge la didascalia: "I discorsi che io e le mie amiche ci facciamo quotidianamente".