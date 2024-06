Bandecchi abbaia, "li mandi affanc***o da parte mia": caos in consigli a Terni

Roberto Tortora 28 giugno 2024 a

Spesso l’uomo qualunque, che sia di paese o di città, si lamenta per strada dei propri rappresentanti, usando la classica espressione “... tanto lì ci sono cani e porci”. Ebbene, questa volta in Consiglio comunale non a Terni non c’era un cane, bensì qualcuno che ha fatto il cane, imitandone il suo tipico verso. Non è difficile immaginare chi abbia potuto rendersi protagonista di un gesto così fuori dalle righe, perché c’è solo un uomo nella città umbra capace di ciò e questi corrisponde al nome di Stefano Bandecchi.

Durante un suo intervento ad un ‘question time’ in calendario, ha smesso ad un certo punto di rispondere alle domande, ha cominciato ad abbaiare ripetutamente in segno di scherno e ha lasciato così l’aula del Consiglio comunale. Non contento, prima di andarsene ha lasciato il documento del suo intervento ad un assessore, una donna, sussurrandole un “li mandi aff… da parte mia”.

Non è la prima volta che Bandecchi fa lo show, ad aprile aveva detto che la città cominciava “a starmi sui co…”. A gennaio affermò, in riferimento ad un atto sul contrasto alla violenza di genere presentato dalle minoranze, che "un uomo normale guarda una donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce... Se non ci riesce, invece torna a casa". I rappresentanti di Fratelli d’Italia nell’Assemblea ternana hanno accusato la presidente del Consiglio comunale, Sara Francescangeli, di “far rispondere il sindaco prima ancora che i consiglieri avessero potuto illustrare le rispettive interrogazioni, così come prescritto dallo statuto, dal regolamento e da norme di buon senso".

"Ecco un sindaco che ha fretta, deve andare via (del resto i suoi tempi di permanenza in città sono noti, zero virgola, quasi come i voti di AP alle europee…). Ma trova il tempo di fare il verso del cane (abbaia proprio…) volendo scimmiottare le voci dei consiglieri che a quel punto protestano: ennesima offesa alle persone, al ruolo…”. A rispondere alle interrogazioni è stata, poi, l’assessore Viviana Altamura.