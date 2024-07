In Onda, Italo Bocchino gela la Cuzzocrea: "Fantasiosa, parliamo di fuffa"

03 luglio 2024 a

"Quella di Annalisa Cuzzocrea è una tesi fantasiosa": Italo Bocchino lo ha detto nello studio di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, commentando l'intervento fatto poco prima della firma de La Stampa. Al centro del dibattito le parole di Sergio Mattarella, che alla cerimonia per la Settimana sociale dei cattolici ha detto: "No all'assolutismo della maggioranza, non ci può essere un'autorità senza limiti".

"Lei dice che Mattarella ha criticato una legge elettorale che non è stata ancora scritta e pensata, Mattarella l'avrebbe criticata", ha proseguito Bocchino, sempre riferendosi alla Cuzzocrea. Poi ha aggiunto: "Che ci debba essere una legge elettorale con un premio di maggioranza lo dicono le regole di base della politica". "Ma si arriverebbe a un paradosso - è intervenuto Telese - visto che se il premier arriva primo e vince bisogna dare un premio anche se uno arriva al 35%".

"No - ha replicato Bocchino - perché la tendenza del dibattito politico e giuridico è che i premi sotto il 40% non devono scattare". In ogni caso, secondo il direttore editoriale del Secolo d'Italia, è inutile parlare adesso di questo tema: "Stiamo parlando di fuffa, adesso c'è una norma sul premierato approvata da un ramo del Parlamento che dice che c'è l'elezione diretta del presidente del Consiglio".