In Onda, sconcertante Rula Jebreal: "Se vince Donald Trump, rischia Sergio Mattarella"

Sulle parole di Sergio Mattarella della vigilia, sta montando una feroce polemica politica, innescata in primis da sinistra e opposizioni. In una lezione sulla democrazia, il capo dello Stato ha chiesto che "non si alteri la rappresentatività degli elettori in nome della governabilità". Parole che per le sinistra erano da inquadrare in un attacco al governo e, in particolare, alla riforma del premierato. Mattarella ha parlato anche del pericolo del cosiddetto "assolutismo della maggioranza". Dunque la replica, il giorno successivo, di Matteo Salvini: "Assolutismo… Siamo in democrazia nel 2024, il popolo vota, il popolo vince, il popolo decide. E chi è scelto per governare, governa", ha affermato il vicepremier e leader della Lega, che ha poi chiarito che la critica non era indirizzata a Mattarella.

Tant'è, come detto, la polemica continuava a montare. E un buon esempio a tal riguardo è arrivato dagli studi di In Onda, la trasmissione su La7 condotta da Marianna Aprile e Luca Telese, dove tra gli ospiti c'era Rula Jebreal, la giornalista che della lotta ai "sovranisti" ha fatto da tempo la sua missione.

Telese si rivolge a Jebreal, e la imbecca: "C'è una lingua comune, addirittura partendo dal discorso di Sergio Mattarella vede il rischio di una dittatura delle minoranze", afferma riferendosi a Salvini. E Rula risponde: "Questo solo perché un presidente della Repubblica invita tutti in qualche modo a non occupare tutti gli spazi pubblici ma soprattutto a non occupare tutte le aziende pubbliche. È un invito di una persona al di sopra delle parti ad osservare le regole democratiche", afferma facendo la sua personale esegesi delle parole dell'inquilino del Colle.

"Come si fa a dire che è una dittatura? Forse Salvini dovrebbe dire queste parole a Vladimir Putin, che la dittatura vera la sta esportando con le bombe. Forse dovrebbe dirlo a Viktor Orban e ad altri che stanno operando come se fossero dei tiranni, non dei presidenti. Devo dire, è veramente triste vedere questo ma se vince Donald Trump secondo me questi attacchi al presidente della Repubblica aumenteranno", conclude Rula Jebreal. Parole sorprendenti: secondo la giornalista, insomma, una vittoria del tycoon sarebbe un rischio per... Mattarella. Tesi accolta con lunghi secondi di silenzio, poi rotti da Telese: "Spunto molto interessante, ci torneremo". Sarà...

