In Onda, Bocchino manda Furfaro in tilt: "Come fai, sant'Iddio?"

Roberto Tortora 12 luglio 2024 a

a

a

Ha fatto molto discutere la cerimonia di giuramento dei 300 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria sul lungolago di Pallanza, in cui era presente il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, che ha evocato un vecchio coro del Ventennio: “Chi sono i migliori?”, per eccitare gli agenti alla risposta: “Noi, noi, noi, i migliori siamo noi”.

Di questo si discute animatamente a In Onda, il programma di approfondimento politico di La7, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. E c’è un duro scontro tra Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia, e il deputato del Pd Marco Furfaro.

"Se mettessi le telecamere qui...": Bocchino e il duro botta e risposta in studio | Video

Bocchino sminuisce l’accaduto e getta acqua sul fuoco: “È un giuramento e questa scena è quello che capita e si vede con tutti i corpi militari del mondo. Chi ha fatto il militare sa che i corpi hanno questi momenti, di rafforzamento della loro identità. Io capisco che le divise alla sinistra non siano mai piaciute, capisco che questa cosa faccia impressione, ma che cosa c'è di male se il sottosegretario carica delle persone che stanno giurando per servire il paese, dicendo "voi siete i migliori". Certo che sono i migliori, sono meglio degli spacciatori, dei delinquenti, di chi commette reati contro le persone, quindi ha fatto una cosa normalissima che si vede in tutti i posti del mondo”.

Toh, salta un "non" e fanno passare Bocchino per un pericoloso fascista: un caso a La7

A quel punto Furfaro sbotta e gli urla contro: “È una presa in giro per le persone, anche quello che sta dicendo Bocchino, lo deve condannare, perché abbiamo una classe dirigente che fa ridere il mondo, perché inneggia la XMas, come fai a difendere quella roba, sant'iddio! Sarò maleducato, ma sempre antifascista, propendo per la difesa dei carabinieri perbene che sono morti nella lotta per la Resistenza, io mi vergogno di avere un sottosegretario così”. Bocchino, allora, controreplica: “Voi dovete continuare con l'antifascismo, se la sinistra continua così fa un grande favore alla Meloni, perché non si occupa dei temi che interessano alle persone. Cosa c'è di fascista dire a delle persone che giurano di servire lo stato, voi siete i migliori?”. E Furfaro: “Quel motto era un motto utilizzato nel ventennio fascista, ecco cos'era”.