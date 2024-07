Mediaset, il dramma di Gaia Padovan: "Lo stress uccide il corpo. Ho un tumore"

30 luglio 2024 a

"A maggio mi è stato diagnosticato un tumore al seno localmente avanzato con metastasi ai linfonodi": lo confessa ai suoi follower la giornalista Mediaset Gaia Padovan. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto mentre è all'ospedale e a corredo ha scritto un messaggio che ha commosso tutti: "Una notizia che ti annienta. Ma non è nemmeno una sentenza di morte. Perché se ti affidi alla scienza e non perdi la speranza o la fede per chi ce l’ha, puoi farcela. Prima regola: non cadere nel tranello internet perché tu non sei statistica, un terzo stadio può voler dire tutto e niente, ogni storia è unica. Affidatevi completamente alla medicina".

"A 40 giorni dall’intervento chirurgico - ha proseguito la Padovan - mi attendono mesi di chemioterapia, radio e ormonoterapia". E ancora: "La malattia è una questione molto intima ma ho scelto di condividerla per dirvi la cosa più importante: la prevenzione vi salva la vita. Non rimandate quella visita travolti dal turbinio ansiogeno della vita moderna. E fatevi supportare: che sia la vicina di casa, l’amica di sempre, il sorriso di un estraneo. Perché lo stress uccide il corpo, l’ossitocina (abbracci e sorrisi) – e la ricerca – lo fanno rinascere".

Parlando del suo primo giorno di chemio, poi, la giornalista ha rivelato: "Mi sentivo avvelenata, ho provato a resistere col caschetto che ghiaccia la testa a 3 gradi, tentativo per salvare i capelli, ma niente, non ci sono riuscita, mi sono detta chissenefrega, li perderemo, saremo meravigliose comunque, metterò la parrucca rosa che a Mediaset non mi pareva il caso. Ti diranno che milioni di persone attraversano questo incubo e che molti ce la fanno, ti diranno che sei una donna fortissima, che lo sei sempre stata. Ma tu sarai devastata. Scioccata. Incredula. Il tumore al seno è ancora oggi la prima causa di morte oncologica nella popolazione femminile. Giochi a dadi con la vita, ne sei consapevole ed è il panico. Ma un po’ alla volta metabolizzi e smetti di domandarti perché proprio io con due bimbi splendidi e tante vite da vivere. Ma si va avanti, un passo alla volta, un giorno alla volta".