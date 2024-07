Lucio Presta, il racconto choc: "Io nel dirupo, il trattore sopra di me"

30 luglio 2024 a

A distanza di quasi un mese dal grave incidente, l'imprenditore e produttore televisivo Lucio Pesta ripercorre con un post su X quanto accaduto quel fatidico giorno in cui rimase vivo per miracolo. "Il 31 maggio sono stato vittima di un brutto incidente. Mentre lavoravo su un mezzo meccanico nella mia piccola tenuta di campagna, ho perso il controllo del mezzo stesso e sono caduto in un dirupo rotolando verso la valle e sono stato colpito dal mezzo che poi ha continuato la sua corsa verso giù". Inizia così il racconto dell’imprenditore di Cosenza e marito della nota conduttrice televisiva Paola Perego.

Ad accompagnarlo all'ospedale di Rieti è stato un suo caro amico: "Contravvenendo a ogni regola di pronto intervento, non sono rimasto fermo, non ho aspettato i soccorsi per essere trasportato in sicurezza da un mezzo idoneo a tale compito, mi sono quindi recato in condizioni precarie all'ospedale dove in codice rosso sono stato immediatamente ricoverato".

Schiacciato dal trattore di 450 chili, Lucio Presta "vivo per miracolo": le sue condizioni

Ed ecco che arriva l'amara scoperta per il manager italiano: "Dopo gli accertamenti si è evidenziato la rottura di 3 costole, la rottura del trochine e sottscapolare e la frattura dell'omero". Oltre ai ringraziamenti al personale medico che lo ha assistito nel corso di questi mesi, Lucio Presta ha anche fatto sapere che la guarigione totale "è ancora lunga".