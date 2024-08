Carini-Khelif, sfregio di Selvaggia Lucarelli a Meloni: "Proprio quella nata biologicamente donna?"

01 agosto 2024 a

Il caso è diventato planetario. Si parla del matchi di boxe alle Olimpiadi di Parigi 2024 tra la nostra Angela Carini e Imane Khelif, atleta algerina intersex. Un match preceduto da feroci polemiche, che sono poi deflagrate quando l'atleta africana la cui identità sessuale è nel mirino ha demolito in soli 46 secondi la nostra connazionale, costretta al ritiro per un pugno terrificante in pieno volto.

Angela Carini si è ritirata in lacrime, "mi ha fatto troppo male", ha spiegato. Dunque ha aggiunto di aver "pensato alla mia famiglia". La vicenda, come detto, ha scatenato reazioni ad ogni latitudine: da Elon Musk a J.K. Rowling, in difesa della Carini. Dunque Giorgia Meloni, oggi - giovedì 1 agosto - a Parigi proprio per assistere ai giochi, che ha parlato di "gara non alla pari", aggiungendo di essere "ancor più dispiaciuta" per il fatto che Angela sia stata costretta a ritirarsi.

Ma, ovviamente, è molto nutrito anche il fronte di chi sostiene che non ci sia stato nulla di controverso, il fronte di chi punta il dito contro i "reazionari", contro chi si oppone all'ideologia woke e ai suoi estremismi. Tra loro si sono fatte notare le parole di Laura Boldrini: "Che si aspettava? Si tratta di boxe, fa male". Dunque una polemica feroce per il commento Rai, che ha messo in dubbio il ritiro della Carini, come se si fosse trattato di un gesto premeditato per cavalcare le polemiche. A quale pro, però, non è dato saperlo.

In tutto ciò, poteva mancare Selvaggia Lucarelli? No, ovviamente no. E Selvaggia mette nel mirino proprio il premier. Lo fa su X, laddove ha commentato: "Meloni, quella che è nata biologicamente donna e si fa chiamare il presidente ha qualcosa da dire su una donna che è nata donna e gareggia in una competizione femminile. Vabbè", conclude. Insomma, Selvaggia Lucarelli mixa con disinvoltura due piani profondamente distinti (il caso del match di boxe e la battaglia contro la desinenza del premier). E ovviamente lo fa per dare contro Meloni. Circostanza che, per inciso, è stata stigmatizzata da molti dei suoi seguaci: per toccarlo con mano, basta dare un'occhiata ai commenti in calce al post su X della Lucarelli...