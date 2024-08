In Onda, Magliaro perde la pazienza: "Non mi piace un servizio così fazioso"

13 agosto 2024 a

"Non credo che le piaccia questa destra che fa poltronopoli": Luca Telese lo ha detto a Massimo Magliaro a proposito del caso Malagò, di cui si stava discutendo in studio a In Onda su La7, dopo la messa in onda di un servizio dedicato all'argomento. Proprio riferendosi a quest'ultimo, l'ex vicedirettore del Tg1 ha detto: "No, a me non piace un servizio così fazioso, abbiate pazienza, io capisco tutto, la voglia di indagare, di andare a scavare... Dire che Sergio (ad Rai, ndr) è un uomo di destra vuol dire dire una cosa che non è vera, Sergio viene dalla Democrazia Cristiana che non è mai stata un partito di destra".

"Allora parliamo del caso Malagò", lo ha incalzato il conduttore. Ma Magliaro ha perso la pazienza e ha risposto: "Scusa, posso parlare? Mi hai fatto una domanda. Sto dicendo, perché non si è parlato di quello che hanno fatto Franceschini e sua moglie nella cultura? Un campione della lottizzazione, lui passa per indelebile. Se qualcuno di questi fa una nomina dopo 60 anni di dominio in tutte le leve di potere della sinistra...". "Ma noi parliamo delle cose che accadono oggi Magliaro, fanno fuori uno dopo le Olimpiadi...", ha controbattuto Telese.

A quel punto Magliaro ha spiegato: "Gli italiani hanno mandato al potere un governo di segno totalmente diverso da quelli che hanno governato in Italia per tanti anni...". "Ma Malagò è super partes", lo ha interrotto di nuovo il conduttore. Motivo per cui l'ospite non è più riuscito a trattenersi: "Ma riesco a dire due parole? Sennò parla tu, fatti una domanda e datti una risposta. Sto dicendo che questo governo ha il diritto e il dovere di mettere gente che è sintonizzata con le sue linee guida nei posti di potere come hanno fatto tutti governi italiani che si sono succeduti in questi anni".