Olivia Paladino e Giuseppe Conte? Vacanze in gommone: paparazzi scatenati

Che sorpresa! Niente extra-lusso, niente hotel super-vip a Cortina: quest'anno per Giuseppe Conte, leader grillino, vacanze... in gommone. Già nessuno yacht, semplicemente un gommone.

L'ex premier infatti è stato paparazzato da Chi, che propone le fotografie delle ferie del presunto avvocato del popolo, il tutto in compagnia della sua compagna, Olivia Paladino.

Come detto e come rimarcato dal settimanale di gossip, fa un certo effetto vedere Giuseppe Conte lontano dallo sfarzo a cui ci aveva abituato. Poi, ovvio, la località in cui è stato fotografato è assolutamente esclusiva, ossia la Costiera amalfitana.

Le foto lo immortalano su un gommone da sei metri che si trovava al largo dell'isola di Ponza. Una dolce vacanza di coppia, per il grillino e Olivia Paladino. Conte, in costume blu, sfoggia un pronunciata pancetta. Splendida in bikini Olivia Palladino, la biondissima compagna dell'ex premier, 44 anni.