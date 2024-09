Ilaria Salis, Rocco Tanica la inchioda: "Cosa le dicono quando è in bagno e bussano"

03 settembre 2024 a

Da quando Roberto Salis è diventato un militante attivissimo su X è finito nel mirino dei più geniali comici italiani. Memorabili gli scontri con il vignettista satirico Federico Palmaroli, in arte "Osho". Ora il padre di Ilaria si è dovuto difendere dalle battute di Rocco Tanica che ha scherzato sulla foto postata dall'ex conservatore sul social di Elon Musk. Nello scatto si possono ammirare Roberto e Ilaria al mare, probabilmente su un gommone mentre si godono l'ultimo sole di questa calda estate. "Adesso vi recupera la Rackete - ha commentato Tanica sotto il tweet di Salis senior -, ma non occupate la barca".

La battuta di Tanica, oltre a essere molto divertente, è azzeccata per due motivi. In primis perché Ilaria è vicina - sia ideologicamente sia geograficamente a Bruxelles - a Carola Rackete. Poi, si fa riferimento anche ai trascorsi di Salis con la giustizia e, soprattutto, alla sua militanza nel movimento per la lotta per la casa. Insomma, una frecciatina pungente e intelligente. Ma Roberto, com'era prevedibile, non l'ha presa bene. Così ha deciso di bloccare Rocco Tanica su X. Una scelta che però non ha fermato la vena umoristica del comico, il quale ha continuato imperterrito a scherzare sulla famiglia Salis.

"Senta questa battuta - scrive Tanica su X riferendosi a Roberto Salis -: sa cosa dice Ilaria Salis quando è in bagno e le bussano? Occupato!". Poi non contento, il comico decide di osare di più. L'umorista posta una radiografia - di proprietà di un certo Massimo P. - di un colon dove è facile intravedere una bottiglia al suo interno. "Signora Massimo - esordisce così Tanica -, secondo me e secondo il Suo radiologo Lei ha il colon occupato. Se è stata Ilaria - ha poi aggiunto - me lo dica che a questo giro mi arrabbio sul serio".