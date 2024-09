Maria Rosaria Boccia, controffensiva rossa: ecco le due interviste

05 settembre 2024 a

Una battaglia clamorosamente mediatica, quella tra Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, la 41enne che ha scatenato l'offensiva contro il ministro dopo che le sarebbe stato stracciato in extremis un contratto di consulenza in ambito ministeriale. Già, la vicenda monopolizza le cronache degli ultimi giorni.

Nella serata di ieri, mercoledì 4 settembre, l'intervista di Gennaro Sangiuliano al Tg1, durante la quale ha ammesso di avere avuto una relazione con Boccia, ragione per la quale ha interrotto la collaborazione, scatenando le ire della signora. Sangiuliano ha assicurato di non aver utilizzato nemmeno un euro di denaro pubblico per pagare spostamenti, vitto e alloggio della Boccia. Infine, in lacrime, le scuse alla moglie e a Giorgia Meloni.

In parallelo proseguiva la campagna-social della Boccia, che rispondeva in tempo reale a Sangiuliano, bollandolo ancora una volta come bugiardo. Colpo su colpo, insomma. E ora, la 41enne di Pompei passa al contrattacco mediatico. Secondo quanto riporta Dagospia in un "flash", la Boccia oggi rilascerà un'intervista al direttore de La Stampa, Andrea Malaguti, intervista che sarà pubblicata sul quotidiano di domani, venerdì 6 settembre. Ma non solo. Si apprende anche che Maria Rosaria Boccia sarà ospite di In Onda, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7. La battaglia, inesorabile, continua. E si sposta su due media - La Stampa e La7 - a tinte rosse, insomma molto vicini alla sinistra.