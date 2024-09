Gianni Riotta, rissa e urla alla festa del Pd: "Vada via!", fa cacciare il contestatore

07 settembre 2024 a

a

a

Nervi tesi alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia. Un clima particolarmente incandescente, data anche la presenza sul palco di Giuseppe Conte, ospite d'onore della serata, e in platea di molti attivisti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle che hanno contribuito, forse, a movimentare il "dibattito". A farne le spese anche Gianni Riotta, che a un certo punto ha perso il controllo invitando il servizio d'ordine della tradizionale kermesse organizzata dal Pd a cacciare i contestatori.

Tutto nasce dall'intervento sul palco di Paolo Gentiloni, commissario Ue uscente all'Economia. Gioca in casa, il big democratico, ma le sue parole non sono state ben accolte dal pubblico.

"Ho telefonato a Sangiuliano". Clamoroso Conte, gela il popolo del Pd alla Festa degll'Unità: cosa gli ha detto

Se sia stato il popolo del Pd o il gruppetto dei 5 Stelle il più nervoso, è difficile dirlo. Sta di fatto che le frasi dell'ex premier sia sulla necessità di riaprire il campo del centrosinistra a Italia Viva di Matteo Renzi sia quelle sul necessario appoggio europeo all'Ucraina sono state accolte da buu e sonori fischi.

Nominano "Matteo Renzi"? Alla festa dell'Unità finisce malissimo

Quando però si inizia a parlare di Israele e Palestina, il contingente "pacifista" e pro-Gaza esplode a suon di urla e schiamazzi. Riotta, che sta intervistando Gentiloni, letteralmente esplode. Come testimoniato dal video di Gedi pubblicato da Repubblica.it, il giornalista si alza dalla sedia e urla a sua volta, "Vada via!". Si scatena il parapiglia concluso con l'allontanamento dei contestatori dall'evento, nell'imbarazzo generale. "Scusate - ha commentato l'accaduto con una battuta Riotta, tentando di rasserenare il clima -, sono palermitano, non sono educato come voi a Reggio Emilia".