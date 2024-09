Ilaria Salis, Rocco Tanica scatenato contro i suoi sodali: "Stesa mer***! Idiota!"

08 settembre 2024 a

Un "tour" antifascista, quello annunciato da Ilaria Salis. Al suo fianco ecco Zerocalcare. Insomma, l'eurodeputata di Avs e il fumettista fianco a fianco per mettere in guarda dal fantomatico rischio-fascismo.

L'annuncio dell'iniziativa è stata data dalla stessa Salis sui social: ad appoggiare gli appuntamenti a Milano e Roma la rete "Antifa" e The Left, il gruppo a cui appartiene Salis all'Europarlamento. Come detto, all'incontro ci sarà anche Zerocalcare, che già era andato a Budapest, in Ungheria, per assistere alle udienze del processo contro Ilaria Salis quando era detenuta, prima dell'elezione a Bruxelles che le ha concesso immunità e libertà. Titolo dell'incontro: "Per una solidarietà antifascista in Europa".

A commentare l'iniziativa ecco ancora una volta Rocco Tanica, membro di Elio e le storie tese, il quale nelle ultime settimane più volte ha picchiato duro contro Ilaria Salis. Rispondendo all'eurodeputata su X, ecco che Tanica scrive: "In quale fase si parla di solidarietà coi proprietari delle case occupate che non possono entrare nella propria casa in quanto occupata? Perché avrei un impegno ma non vorrei perdermi il momento". Ovvio il riferimento alle occupazioni rivendicate (e fatte in passato) da Ilaria Salis.

Il commento di Rocco Tanica, però, scatena fan, compagni e sodali della Salis, che passano al contrattacco con toni durissimi. Per esempio ecco Loris Giordano, il quale scrive: "Vieni quando puoi Rocco, fatti solo riconoscere e avrai due minuti di palcoscenico per raccontarci cosa pensi delle occupazioni di CasaPound". E Tanica risponde, durissimo: "Dottor Giordano, mi bastano due righe. Penso che siate la stessa mer***".

Dunque Rocco Tanica risponde ad altri insulti con "giochi enigmistici", piccoli rebus che si risolvono sempre in un bel "vaffa" a chi lo critica. Esempio: "Rebus, 6, sigla automobilistica di Cagliari". Tal Anna gli fa poi notare che a Roma, in via Napoleone, ci sarebbe un palazzo intero "con grandi appartamenti che è occupato da 20 anni! Indignati per quello". La risposta è tranchant: "Signora, lei è un'idiota ma i miei post sulle mer*** di CasaPound può farcela a trovarli addirittura Lei. I fasci non diventano meno fasci perché si chiamano Salis o la votano". E ancora, a un altro utente: "Attento, le hanno occupato la scatola cranica. Lei giustamente dice tanto era vuota, ma non è questo il punto". Oppure: "Mi scusi dottoressa Toscana, errore mio, non è mai accaduto che una casa avesse un proprietario o ci fossero dei pezzi di mer*** che sfondano e cambiano la serratura. E se è accaduto il mio cuore è con gli occupanti che hanno dovuto sobbarcarsi la spesa del ferramenta". E via discorrendo, risposta dopo risposta, sempre più scatenato.