Boccia, "fai attenzione": la foto a Greccio, l'ultimo show dell'influencer

Gennaro Sangiuliano a Greccio con la moglie? Ora ci sarebbe andata pure Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei che dopo una serie di rivelazioni ha portato alle dimissioni dell'ex ministro della Cultura. Oggi la donna ha pubblicato delle foto in cui la si vede proprio a Greccio, nel Reatino, nello stesso santuario che Sangiuliano ha visitato con la moglie, Federica Corsini, nei giorni delle rivelazioni della consigliera mancata. Poco prima di quella visita a Greccio, Sangiuliano aveva rivelato, in un'intervista al Tg1, di aver avuto una relazione con la Boccia. Che adesso continua a lanciare frecciate.

In una foto pubblicata nelle storie Instagram, in particolare, la si vede di spalle. A corredo la frase: "Fai attenzione a come pensi e a come parli, perché può trasformarsi nella profezia della tua vita". Si tratterebbe di una citazione, mai verificata, attribuita a San Francesco. In un'altra storia un video del panorama. E ancora, tra le immagini, una storia dallo sfondo nero dove si legge "Ordine di Scuderia", con l'hashtag "#Brothers" in basso.

Queste storie Instagram seguono di qualche giorno il retroscena, raccontato dal Corriere della Sera, della visita del Santuario di Greccio da parte di Sangiuliano, in compagnia della moglie. L'ex ministro ha detto più volte, al momento delle dimissioni, di voler stare vicino alla moglie e di preferirla al governo. La Boccia, però, sembra non volerla chiudere qui. E le sue frecciatine social sono lì a dimostrarlo.