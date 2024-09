4 di Sera, Senaldi: "La sicurezza nelle città? Il gioco dello scaricabarile"

17 settembre 2024 a

"È vero che la sicurezza nazionale dipende dal governo. Ma è vero anche che i sindaci hanno una responsabilità sulle condizioni della loro città": Pietro Senaldi lo ha detto a 4 di Sera, ospite di Paolo Del Debbio su Rete 4. Il condirettore di Libero, in particolare, ha spiegato: "La criminalità non nasce perché l'uomo è cattivo, ma nasce perché nei posti non si vive bene. Quindi direi che ciascuno ha la sua brava parte di responsabilità. E la polizia interviene dopo, sul reato". E ancora: "Il gioco dello scaricabarile non paga e soprattutto non fa l'interesse dei cittadini". "Quindi, se ho capito bene - ha sintetizzato il conduttore - certi sindaci potrebbero creare delle condizioni migliori in alcune zone della città".

Al centro del dibattito la sicurezza nelle città dopo la pubblicazione dell'Indice della criminalità 2024 da parte del Sole 24 Ore. Al primo posto, tra le città meno sicure, c'è Milano. A seguire Roma e Firenze. In generale, comunque, dal rapporto è emerso che le denunce sono in aumento a livello nazionale per la prima volta dal 2013, con una crescita del 3,8% rispetto al 2022. In crescita soprattutto i reati violenti: omicidi, percosse, lesioni e rapine. A far discutere la posizione della città amministrata da Beppe Sala. "Con la giunta Sala Milano sta battendo tutti i record negativi - hanno affermato in una nota i consiglieri comunali Gianluca Comazzi di Forza Italia e Luca Bernardo - restituisce un'immagine vergognosa della nostra città, che da capitale economica o morale dell'Italia è diventata la capitale del crimine".

