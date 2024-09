DiMartedì, Corsaro contro Piccolotti: "Il ladro di Viareggio? Questo è il vostro buonismo"

18 settembre 2024 a

Il caso di Cinzia Dal Pino, l'imprenditrice balneare di Viareggio che ha travolto e schiacciato più volte con la sua auto un ladro marocchino che le aveva appena rubato la borsetta, uccidendolo, continua a essere un tema politico, anche e soprattutto nei talk in tv.

A DiMartedì, prima puntata stagionale del talk di La7 condotto da Giovanni Floris, Massimo Corsaro attacca: "Tutto deve essere contestualizzato... Poveretto, quello è stato colpito perché l'altro era uno che aveva bisogno e quindi non devi prendertela - ironizza con la sinistra -. Certamente la signora ha dato di testa e ne pagherà giustamente le conseguenze a livello personale. Ma è proprio la sinistra che viene a insegnarci oggi che non dobbiamo renderci conto del perché accadono queste cose? Questa vicenda è accaduto perché c'era un personaggio che era stato fermato 10 volte dalle forze dell'ordine e al quale avevano dato l'ordine di sgombero?", con gli applausi del pubblico.

Floris ribalta il quadro: "Ma è successo perché le forze dell'ordine non hanno fermato lei", riferendosi alla Dal Pino. "Questo per non lasciare l'Italia ha declinato delle false generalità - prosegue Corsaro -, se tutto questo corollario di buonismo nei confronti di questo soggetto non ci fosse stato probabilmente...". "Ma ne avrebbe investito un altro, era lei il problema", sottolinea ancora Floris. E la parola passa a Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra.

