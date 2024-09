Francesca Pascale proibita, la confessione: "Al liceo, con la mia professoressa"

20 settembre 2024 a

a

a

Una raffica di confessioni intime, quella di Francesca Pascale, che parte dal primo bacio (proibito) alle riflessioni politiche. L'ex compagna di Silvio Berlusconi, reduce dalla fine della chiacchieratissima storia con la cantante Paola Turci, intervistata da Serena Bortone e Francesco Cundari a 5 in condotta, su Rai Radio2, parte dalle turbolente questioni sentimentali.

"Il tempo dell'amore lo decide il destino. Io sono in una fase in cui preferisco dedicarmi a me perché non lo facevo da tempo, non lo ricordavo più. Vivere la condizione di single è meraviglioso. Il mio primo bacio? È stato a una donna, era la mia insegnante di educazione fisica ed era molto più grande di me. Mi sono sempre piaciute le persone più adulte di me".

"Dilettanti". Bordata della Pascale contro Sangiuliano: tira in ballo Berlusconi | Guarda

Impossibile non pensare dunque al Cav e, inevitabilmente, alla politica. "Mi candiderei? Non lo so, le cose importanti si fanno in silenzio - ha raccontato la Pascale -. Ma certo che lo farei con il partito giusto, con la possibilità di essere libera di difendere le mie idee. Credo sia giusto e rispettoso degli elettori immaginare un'alleanza che parte dalla stessa radice comune, cioè da quella dell'antifascismo. E non è per somigliare alla Sinistra ma per stare dentro alla Costituzione. In questo momento c'è una curiosità attorno a me che mi sorprende perché la battaglia per i diritti civili, per i diritti umani parte nella mia vita da lontano, dal 2006. Ma lo vivo con serenità e mi piace investirlo per una battaglia in cui credo".

"Boccia? Delusa da Meloni: cosa ha fatto": l'ultima sparata al veleno della Pascale

A proposito di diritti, "non sono sorpresa dalle posizioni di Pier Silvio e Marina Berlusconi" sui temi della comunità Lgbtq "e mi auguro che possano influire sempre di più in questo senso dentro a Forza Italia". Il rapporto con la primogenita di Silvio, presidente di Fininvest, "è molto personale, ma preferisco non sbandierarlo come tutte le cose importanti".

E il Cav? "Ultimamente piango spesso, vengo catturata dalla nostalgia di tante cose. Ad esempio, la nostalgia nei confronti di Silvio Berlusconi è una cosa che mi devasta tutti i giorni. Non ho perso solo il mio ex compagno, ma il mio miglior amico. È una mancanza che si rafforza di giorno in giorno. Il nostro rapporto era così profondo che non aveva paletti di nessun genere. Lui non mi ha mai giudicata".