Open Arms, Alessandra Ghisleri: "Salvini condannato? Perché vince in ogni caso"

"Come andrà il processo sarà importantissimo": Alessandra Ghisleri lo ha detto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7, riferendosi al processo Open Arms, che vede imputato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della ong spagnola nel 2019. Per il leader della Lega, che all'epoca era ministro dell'Interno, il pm ha chiesto sei anni di carcere.

"Se fosse condannato darebbe credito alla sua narrativa, secondo cui la magistratura ha innescato un processo politico - ha spiegato la sondaggista e direttrice di Euromedia Research -. Se lui invece venisse assolto, la sua posizione sarebbe di forza perché avrebbe difeso i confini dello Stato. Quindi lui si è messo in una posizione di attesa e con tutto quello che sta intorno al momento è in una situazione win-win".

Per quel che riguarda le conseguenze di questo processo sulle intenzioni di voto, la Ghisleri ha detto: "Più che un'attenzione maggiore per la Lega, nei sondaggi emerge che un cittadino su due non vota e che il voto del centrodestra è stabile e in crescita. Giorgia Meloni è in crescita, la Lega è in crescita dal punto di vista di quelli che sono i voti divisi nelle percentuali perché, essendoci un dato così alto di astensione, i partiti che hanno una buona percentuale crescono; Forza Italia ha quel mezzo punto che gli manca per poter andare davanti alla Lega. Comunque, guardando la nostra legge elettorale, loro sono in netta maggioranza. Anche perché dall'altra parte non c'è ancora una coalizione".