Generale Vannacci scatenato: "O le dimissioni, o viene rimosso". Chi vuole far fuori

“C’è una forza politica che vorrebbe far diventare l’occupazione delle case legale, loro lo chiamano il diritto all’abitare, ma nella Costituzione c’è proprio il contrario cioè il diritto alla proprietà!”: il generale Roberto Vannacci, eurodeputato eletto con la Lega, lo ha detto in collegamento con Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4. Il riferimento è ad Alleanza Verdi-Sinistra e, con ogni probabilità, anche al caso di Ilaria Salis, attivista e parlamentare europea eletta proprio con Avs. Quest'ultima è stata accusata di aver occupato abusivamente una casa popolare a Milano in passato.

La trasmissione di Porro, però, si è occupata anche di un altro caso, quello di Luca Blasi, assessore al diritto all'abitare del III Municipio di Roma. Si tratta di un occupante abusivo di una casa nel quartiere Tufello, nella periferia nordest della città, nelle palazzine di proprietà dell'Inps. È stato lui stesso a rivendicare pubblicamente di essere un occupante abusivo durante la festa di Avs lo scorso 16 settembre. A tal proposito Vannacci ha detto: “Io mi scandalizzo, questa persona è un funzionario pubblico e invece è in flagranza di reato. O dà le dimissioni o viene rimosso. Vogliono far apparire che occupare non sia reato mentre lo è!”.

Un discorso molto simile è stato fatto nei giorni scorsi dal leader della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. In Italia "occupare abusivamente una casa è titolo di promozione", ma "è un reato", ha detto alla 34esima edizione del convegno del Coordinamento legali di Confedilizia a Piacenza. Poi, parlando del ddl Sicurezza, ha fatto riferimento alla norma dello sgombero immediato delle case occupate abusivamente, "che è propria di un Paese civile".