4 di Sera, Andrea Romano sbraita contro la destra? Basta la smorfia di Capezzone...

Siamo a 4 di Sera, la striscia quotidiana di approfondimento politico condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di oggi, mercoledì 25 settembre.

Al centro del dibattito il ddl sicurezza del governo Meloni, il pacchetto di leggi contro le quali oggi si sono riunite in piazza le sinistre e i sindacati (e a Roma abbiamo assistito a scene in cui i manifestanti - presenti anche Elly Schlein e Giuseppe Conte - scandivano cori che recitavano: "Vogliamo la Meloni in Siberia", alla faccia della democrazia...).

Ospiti in studio ecco l'ex Pd, Andrea Romano, e il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone. E ovviamente Romano parte in quarta contro il ddl sicurezza, facendone un discorso complessivo contro il governo. "La destra quando è in difficoltà, perché questa destra è in difficoltà per conflitti interni e perché non trova risposte efficaci sul lavoro, ecco quando la destra è in difficoltà tira fuori la cortina fumogena della sicurezza", premette.

"Lo fece anche Matteo Salvini con Giuseppe Conte, anche se sono d'accordo con Capezzone sul fatto che mi fa effetto vedere quello che era il presidente del Consiglio del governo Salvini dire che questi decreti non vanno bene, perché sono uguali a quelli di Salvini. Ma questi decreti non faranno più niente per dare qualcosa alle persone in difficoltà", conclude Romano nella sua intemerata. Come risposta, basta la smorfia di Capezzone, che fatica a contenere una risata...