Chiara Petrolini, Bernardini de Pace: "Dovremo ancora scoprire delle cose"

27 settembre 2024

"Io trovo che è stata talmente lucida in questa sua doppia personalità che dovremo ancora scoprire delle cose": Anna Maria Bernardini de Pace lo ha detto in collegamento con Myrta Merlino a Pomeriggio 5 a proposito di Chiara Petrolini, la 21enne accusata di aver ucciso e seppellito nel giardino di casa sua, vicino a Parma, i suoi due figli appena nati. La giovane ora si trova ai domiciliari per omicidio premeditato e soppressione di cadavere. A tal proposito, il noto avvocato ha detto: "Io trovo che sia assolutamente sbagliato che stia lì con i genitori".

La Petrolini oggi è apparsa davanti al Gip del tribunale di Parma per l'interrogatorio di garanzia, ma si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Quello che ha fatto Chiara Petrolini "è una cosa terribile", ha commentato la Bernardini de Pace. Che poi però ha voluto fare una precisazione: "I giovani che oggi hanno ventuno o ventidue anni è come se ne avessero diciassette o sedici rispetto ai nostri tempi". Secondo l'avvocato divorzista, quindi, il problema è che il grado di consapevolezza delle proprie azioni sta diminuendo. "Non si rendono conto dell'enormità di quello che fanno e di quello che, in particolare, ha fatto questa ragazza", ha chiosato Anna Maria Bernardini de Pace.