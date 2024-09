Pier Silvio Berlusconi in campo con Gerry Scotti? "Solo dal Papa in su": la strepitosa smentita

30 settembre 2024 a

a

a

"Fantasie assolute": così fonti anonime vicine a Mediaset hanno definito le voci sulla possibile discesa in campo dell'ad Pier Silvio Berlusconi. Voci rilanciate prima da Dagospia, secondo cui la novità sarebbe prevista ad aprile 2025, e poi anche dal Fatto quotidiano. Secondo il giornale di Marco Travaglio, invece, la discesa in campo potrebbe avvenire a ridosso delle prossime politiche. E la squadra su cui Pier Silvio potrebbe contare sarebbe composta da diversi nomi, che vanno da Massimo Antonio Doris, figlio di Ennio, a Gerry Scotti.

A fare ironia su queste voci sono state diverse fonti dell’entourage del popolare conduttore, sentite dall’agenzia di stampa Adnkronos. “Gerry accetterebbe ruoli solo da Papa in su”, hanno detto scherzosamente. Una smentita è poi arrivata anche da Massimo Doris, sentito sempre dall'Adnkronos: “Amo il mio lavoro di imprenditore e banchiere e proprio per questo escludo in modo categorico un mio coinvolgimento in politica oggi e in futuro”.

Mfe, Pier Silvio Berlusconi: "Dai ricavi agli utili, tutti i fondamentali sono in crescita"

Persone vicine all'ad di Mediaset hanno sottolineato che “nulla si è mosso dall’ultima smentita” fatta dallo stesso Pier Silvio. Il “fascino della politica” c’è, aveva detto il secondogenito dell’ex premier a luglio durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. Anche se poi aveva precisato di essere intenzionato a proseguire il suo impegno da imprenditore, bollando come una “balla assoluta” l’aver commissionato sondaggi su di lui e sulla politica.