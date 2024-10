DiMartedì, generale Vannacci: "Per lei faccio quello che mi dice?", alta tensione con l'inviato

09 ottobre 2024 a

a

a

"Ha portato qualcosa della X Mas?". Una domanda di un giornalista e il generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega accolto come una star a Pontida, domenica scorsa, perde la pazienza.

A DiMartedì, su La7, Giovanni Floris manda in onda un servizio tutto dedicato all'autore de Il Mondo al contrario, una sorta di reportage "laterale" dal Pratone, con il generale seguito passo passo da organizzatori, collaboratori, semplici fan leghisti ma soprattutto telecamere e inviati alla ricerca dello scoop o della semplice frase a effetto. Non mancano ovviamente le provocazioni, a cui Vannacci replica con toni tra il duro e l'ironico, ma mai accomodanti.

Generale Vannacci, Bizzarri attacca: "Vorrei chiedergli una cosa", lo travolgono di insulti

"Perché è tanto attaccato alla X Mas?", gli chiedono. "Perché sono dei nostri eroi, lei li conosce? Strano che non glieli abbiano insegnati a scuola". E poi, a raffica, altri battibecchi mentre in studio c'è l'ex ministra del Lavoro Elsa Fornero, che guarda e ascolta con espressione piuttosto corrucciata.

"Carta della disperazione", "Dato storico": Malone zittisce in tv la Boldrini che insulta la Lega

"Non mi metta in bocca cose che io non ho detto", protesta il generale con un intervistatore. E ancora: "Posso rispondere? Sto parlando io, lei che fa mi interrompe?". "Lei è un tecnico militare? No, lei mi fa una domanda assertiva e io non cado in questo tranello". Infine, la risposta che manderà metaforicamente ai matti chi vedendo delle stellette grida già al golpe o al putsch militare: "Lei lo sa che per definizione i generali fanno quello che vogliono. E secondo lei io faccio quello che mi dice lei?".