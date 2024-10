Teo Teocoli, l'ultima bordata ad Adriano Celentano: "Possibile che mi insulti. Credo che di notte..."

09 ottobre 2024 a

Un nuovo capitolo nella dolorosa diatriba tra Teo Teocoli ed Adriano Celentano, un'amicizia finita male. A tornare sul botta e risposta a distanza è proprio Teocoli. Intervistato a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, il comico ha infatti espresso i suoi dubbi circa la motivazione dietro il silenzio del cantante, il quale dopo i primi affondi di Teo aveva scelto di non aggiungere nulla.

"Ha detto che non mi risponde perché mi vuole bene? Ma non ci credo, non è vero secondo me, c’è un’amicizia cinquantennale - ha premesso -. Non so perché non mi voglia più parlare, con Adriano non riesco a parlare e con Claudia men che mai, non so nemmeno se sia lì con lui", si è sfogato Teocoli, apparendo chiaramente perplesso sulla rottura.

Quando gli hanno chiesto se potrebbe, un giorno, richiamare il Molleggiato, Teocoli ha risposto con schiettezza: "No, se lo faccio ora è possibile che mi insulti". Il comico ha poi ipotizzato che la rottura possa essere legata a Claudia Mori: "Con Claudia c’è stato un periodo in cui eravamo amici, ora se non la vedo non mi cambia nulla, non mi interessa. Ora credo che lui la sguinzagli di notte per curare la campagna...", ha chiosato con ironia. Ma chissà che non ci sia un fondo di verità.

Teocoli ha inoltre rimarcato la frustrazione che prova, o meglio ha provato, nel cercare di contattare Celentano: "Ma cosa devo fare? Non abbiamo litigato, l’ho chiamato e richiamato. È anche inutile andare lì da lui, tanto non mi farebbero entrare", ha concluso. Insomma, profonda delusione e, apparentemente, nessuna possibilità di ricucire.