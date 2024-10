Cruciani perde le staffe con Paola De Micheli: "No Meloni Day? Incredibile"

11 ottobre 2024 a

Da Milano a Torino fino a Bologna: i giovani in piazza contro Giorgia Meloni. Tutto vero. Accade in quello che è stato nominato il "No Meloni Day". Di questo si parla a 4 di sera, in onda venerdì 11 ottobre su Rete 4. Qui Paola De Micheli, esponente del Pd, prende le difese dei manifestanti. "Io credo che i giovani debbano avere la possibilità di protestare, ma sul piano politico segnalo una cosa...". Quanto basta a scatenare Giuseppe Cruciani.

Il conduttore de La Zanzara infatti non si trattiene e, dopo aver riso, interrompe la dem: "Incredibile". De Micheli però tira dritto convinta che "quando i giovani iniziano a protestare, significa che il disagio è molto alto. Lo dice una che era in un governo che ha subito le proteste dei giovani". Da qui il suo appello: "Attenzione, ascoltate il disagio". E il tutto mentre Cruciani continua a ripetere che "non c'è alcun disagio". Insomma, un dibattito a dir poco acceso quello nello studio di Paolo Del Debbio.