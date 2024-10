L'Aria che tira, Boralevi bacchetta la Onlyfanser: "Una questione di dignità"

15 ottobre 2024 a

"Signora, lei è anche laureata, non è un'analfabeta funzionale... Capisce il mondo e le frasi subordinate": Antonella Boralevi, ospite di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, lo ha detto alla onlyfanser Giulia Leopardi, collegata da remoto con il programma. "Riuscire a dire ridendo 'Io vendo tutto di me'... Com'è possibile? - ha continuato la scrittrice -. È una questione di dignità. Nel nostro Paese esiste una mentalità che premia chi è furbo a fare i soldi con qualunque sistema. Noi invece dovremmo premiare il responsabile e chi ha il senso della comunità".

La ragazza, allora, ha risposto: "Mi ci pago l'università. Vendo un servizio, mi reputo una sex worker". Mentre in studio si parlava di caccia agli evasori sui social, poi, la Leopardi ha detto di pagare le tasse. "Ma come funzionano i pagamenti su Onlyfans?", le ha chiesto il conduttore. E lei ha risposto: "I soldi arrivano direttamente sulla piattaforma, poi è possibile trasferirli quando si vuole sul proprio conto. È tutto tracciato". Parenzo, allora, l'ha incalzata: "Lei ha 23 anni, è laureata in Economia a Bologna, vorebbe fare un master in relazioni internazionali, perché Onlyfans? Cosa vende? Cosa mostra?". "Io vendo un po' tutto...", ha chiosato la giovane.

Guarda qui l'intervento della Boralevi a L'Aria che tira