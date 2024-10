Francesca Pascale, sparata contro Meloni: "Come può guardare i bimbi negli occhi?"

22 ottobre 2024 a

Francesca Pascale come Luciana Littizzetto: la prima su Rete 4, la seconda sul Nove. Entrambe contro Giorgia Meloni dopo il via libera del Senato alla legge che rende la maternità surrogata un reato. A È sempre Cartabianca, l'ex compagna di Silvio Berlusconi attacca il premier e si chiede "come potrà Meloni guardare negli occhi i bambini nati dalla gestazione per altri i e dire 'non sei frutto dell’amore ma di un reato universale'? Lo farà anche con i figli di Elon Musk?".

Stesso discorso della Littizzetto. Di fronte alla foto che ritrae il presidente del Consiglio con il patron di Tesla, la comica torinese non si è trattenuta. Per lei "Elon si fuma anche i pioppi". E, rivolgendosi alla leader di Fratelli d'Italia: "Musk dovrebbe essere il tuo nemico giurato, invece tra un po’ gli fai parcheggiare le Tesla a Palazzo Chigi. Il tuo amico ha avuto ben 2 figli con l’utero in affitto. Uno si chiama Tau Techno Mechanicus Musk, e un’altra, una femmina, Exa Dark Sideral Musk, che lo metterei in galera solo per quello, non per la maternità surrogata".

Eppure Meloni a riguardo non intende cambiare idea: "Con l’approvazione definitiva di oggi al Senato, il ddl che rende l’utero in affitto reato universale è finalmente legge. Una norma di buonsenso contro la mercificazione del corpo femminile e dei bambini. La vita umana non ha prezzo e non è merce di scambio".