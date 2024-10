Giuseppe Cruciani in studio con questa maglietta, Parenzo sbrocca: "Vergogna assoluta!"

22 ottobre 2024 a

a

a

Giuseppe Cruciani dalla parte di Matteo Salvini. Il ministro dei Trasporti rischia il carcere con l'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio sul caso Open Arms. Un processo - per il conduttore de La Zanzara - "che non ha nulla a che fare con il diritto". E così ecco che Cruciani non può che presentarsi in studio con una maglietta particolare: quella che ritrae il volto del leader della Lega e la scritta "Colpevole di aver difeso gli italiani".

Dettaglio che non è sfuggito al collega David Parenzo, alquanto contrariato dalla scelta di Cruciani: "La vergogna assoluta è che la trasmissione inizia con un conduttore che indossa una maglietta che è diventata un manifesto politico". Quanto basta a fomentare il conduttore: "Eccola qua, la mostro. In questa battaglia sono con il signor Salvini e lo sarei anche se fosse stato un ministro di sinistra".

"Tirare dritto contro le toghe, vergogna assoluta!": la furia di Giuseppe Cruciani

Per Cruciani infatti si tratta di "un processo alla politica, alla politica attuata in quel momento da Salvini che era di respingimento delle Ong che non possono decidere dove attraccare". Il sostegno non è passato inosservato al diretto interessato. Salvini ha ricondiviso su X le parole del conduttore ringraziandolo per il suo appoggio.