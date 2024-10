Piazzapulita, Montanari contro Meloni: "Le sue parole sui magistrati mi fanno paura"

25 ottobre 2024 a

"Giorgia Meloni ha detto che i magistrati se ne fregano della volontà popolare. Sono parole che mi fanno paura perché io vorrei abitare in un paese in cui i magistrati continuassero a non tenere conto della volontà popolare": Tomaso Montanari lo ha detto nello studio di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, riferendosi al recente scontro tra politica e magistratura dopo la sentenze che non ha convalidato il trattenimento dei migranti in Albania.

"L'articolo 1 della Costituzione - ha continuato il professore - dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. La divisione dei poteri sta in questi limiti, altrimenti non è più una democrazia. Le sentenze si fanno in nome del popolo italiano ma non perché i giudici sono eletti dal popolo. La democrazia è un sistema complesso in cui non tutto è riconducibile alla dittatura della maggioranza che prende più voti, che in questo caso è anche una minoranza tecnicamente".

Di qui l'attacco ingiustificato contro la Meloni: "Il punto è: che idea della democrazia ha una presidente del consiglio che rimprovera i giudici di fare quello che proprio devono fare? Non tenere conto della volontà popolare quando fanno giurisdizione, quando sono in tribunale, perché sono due piani diversi, altrimenti della nostra democrazia rimane un cumulo di macerie".

