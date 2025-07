Michail Bulgakov, in Russia lo imbavagliano anche da morto

Ancora una volta censurato. Probabilmente il primo a non essersene stupito sarebbe stato proprio lui, Michail Bulgakov, che per tutta la vita, non lunghissima ma certo intensissima (è nato a Kiev nel 1891 ed è morto a Mosca nel 1940), ha accumulato il non invidiabile record di persecuzioni, censure, boicottaggi per via delle sue opere. Lo è stato ai tempi di Lenin e poi di Stalin, lo è oggi ai tempi di Putin. Del resto, i suoi testi possiedono la qualità rara di infastidire seriamente il potere, il pensiero unico e dominante, lo schematismo e la mediocrità. Accade così che il film ispirato al capolavoro di Bulgakov, il monumentale Il Maestro e Margherita - uscito postumo dopo lunghi travagli - firmato dal regista Michael Lockshin e ora giunto anche in Italia, abbia affrontato problemi di censura, in Russia a causa dei temi politici e della satira sul potere sovietico che si è trasformata in satira sul potere russo odierno. Il Maestro e Margherita sarebbe dovuto uscire nel 2022 ma è stato posticipato dopo la decisione della Universal, la casa di distribuzione internazionale, di abbandonare i progetti russi in seguito all'invasione dell’Ucraina. E chissà che cosa avrebbe provato lo scrittore nel vedere la sua città natale, la sua Kiev, presa di mira dai missili e dai droni russi... Il film in questione è ambientato negli anni Trenta ma con echi della contemporaneità. Nonostante il successo iniziale nelle sale, e persino un finanziamento ottenuto con fondi pubblici, il film è stato criticato e in parte boicottato per le sue presunte allusioni critiche al regime di Putin. Il regista è americano e, dopo l’uscita del film in Russia, ha lasciato il Paese per mettersi al sicuro.

È figlio di uno scienziato russo emigrato in America e ha criticato immediatamente l’invasione e ha invitato a sostenere l’Ucraina. Una vicenda che diventa incarnazione simbolica delle difficoltà incontrate dallo stesso Bulgakov nel pubblicare il suo romanzo durante il regime sovietico. E un monito costante: la libertà di espressione e la lotta contro l'autoritarismo non sono acquisiti per sempre, non sono scontati, devono essere difesi ad oltranza. In Italia, poi, è in uscita, il 1 agosto, una nuova traduzione di Diavoliade, un racconto lungo, o romanzo breve a seconda dei punti di vista, (Mattioli 1885 editore, pp. 96, euro 10) a cura di Paolo Nori, che ne ha anche scritto l’interessante introduzione. Il testo ha anche un valore storico-critico, perché vi si trova il germe del mirabolante racconto del successivo capolavoro Il Maestro e Margherita. Si torna indietro di almeno dieci anni, sempre Mosca è il teatro dell’azione, la Mosca caotica e surreale degli anni ’20, in cui si consuma la stralunata odissea dell’umile impiegato Korotkov, la cui tranquilla e dimessa esistenza comincia a sgretolarsi quando, a causa di uno scambio di identità, perde il lavoro in una fabbrica di fiammiferi. Inizia un frenetico inseguimento attraverso uffici labirintici, direttori che si trasformano in gatti volanti e situazioni sempre più assurde. Un viaggio senza ritorno nella vita capovolta, nel mondo alla rovescia creato dalla dittatura. L’angoscia esistenziale dell’uomo novecentesco si somma e si centuplica nel labirinto sovietico.