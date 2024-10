PiazzaPulita, rissa Friedman-Lombardi: "Stupidi che non sanno leggere", "Ignorante è chi insulta"

Roberto Tortora 25 ottobre 2024 a

Elezioni Usa, siamo agli ultimi chilometri prima dell’Election-day, previsto per il prossimo 5 novembre. Chi prevarrà tra Kamala Harris e Donald Trump? Lo scontro politico degli ultimi giorni verte sull’economia e sull’inflazione, con Trump che alimenta il fuoco della polemica, in pieno suo stile. Di questo si discute nello studio di PiazzaPulita, programma di approfondimento politico di La7, condotto da Corrado Formigli. Il dibattito è vivace tra Mario Calabresi, ex-direttore di Repubblica e co-fondatore di Chora Media, società di produzione di podcast, e Alan Friedman, giornalista e scrittore americano. Calabresi sostiene il malcontento della classe operaia americana: “L'inflazione è pesante, oggi la benzina costa più di 4 anni fa”. Friedman, però, lo blocca subito: “Non è quello il punto, l'economia americana non andrà in recessione”.

Formigli, allora, pone la questione: “Perché, allora, gli operai sono arrabbiati?”. Friedman fa la sua analisi, molto cruda: “Quando Donald Trump dice che l’inflazione negli ultimi due anni è stata colpa di Biden e Harris la mente dell'America ci crede e ci casca, quando Trump dice che le rate del mutuo dei cittadini costano di più, perché Biden ha fatto alzare i tassi d'interesse, la mente dell'America, che non ha gli strumenti intellettuali per capire, ci crede. La realtà è che l'inflazione scende e i tassi d'interesse scendono. Sto parlando di un’America che non sa leggere, di tanti americani ignoranti e stupidi”.

Si inserisce George Guido Lombardi che non ci sta: “Ignorante è chi insulta”. Calabresi, infine, puntualizza: “Tu stai parlando di analisi, di comprendere i fenomeni. La realtà, però, è che l'inflazione c'è stata, i prezzi sono stati più alti, la classe operaia l'ha pagato questo e pensa che avere un altro uguale alla Casa Bianca non va bene. Loro non si sono dimenticati che quell'altro c'era durante il covid e gli immigrati non entravano nel Paese”.

