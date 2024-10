Gasparri-Ranucci: "Andare in onda durante il silenzio elettorale? Illegale", "Ci mancava solo questo"

25 ottobre 2024 a

a

a

"Il vero atto illegale è utilizzare una trasmissione Rai per fare propaganda elettorale, durante il silenzio elettorale, domenica": Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia e membro della Vigilanza Rai, lo ha detto a proposito di Report, il programma di Sigfrido Ranucci in onda domenica 27 ottobre su Rai 3. La trasmissione, infatti, si occuperà anche della Liguria mentre nella Regione sarà in corso il voto per eleggere il prossimo governatore.

"Lì i vertici Rai intervengano - ha sollecitato Gasparri, pur senza citare direttamente il programma - perché altrimenti saranno colpevoli anche loro insieme al conduttore della trasmissione ed a tutti i responsabili che violeranno le leggi durante una fase elettorale". E ancora: "Siamo già qui pronti a denunciare tutti. Non solo il noto promotore di questi atti di illegalità comunicativo, ma anche tutti quelli che li tollerano o autorizzano". Quasi immediata la replica di Ranucci. "Gasparri chiede di bloccare la trasmissione Report, in onda domenica alle 20.30 su Rai3. Ci mancava solo questo", ha scritto il conduttore su Facebook.

Retroscena: quella telefonata di Meloni ad Alessandro Giuli (e come è cambiato il quadro)

La trasmissione, dunque, non si occuperà solo del tanto chiacchierato caso Spano. Un lungo capitolo sarà dedicato anche al caso Liguria e all’inchiesta che ha travolto l'ex governatore Giovanni Toti. E la collocazione nel palinsesto Rai, esattamente a cavallo tra i due giorni di voto delle Regionali, domenica 27 e lunedì 28 ottobre, a urne aperte, è motivo di agitazione in politica.