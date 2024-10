Gianni Morandi, "ci si rimbocca le maniche": toccante video dopo l'alluvione, chi commenta

27 ottobre 2024 a

"In località Farneto ci si rimbocca le maniche…": un toccante video quello condiviso da Gianni Morandi su Instagram. Il cantante ha mostrato residenti e volontari che spalano via il fango dopo l'alluvione che ha colpito la città di Bologna il 19 e 20 ottobre. Nel video ci sono donne, uomini, bambini, tutti con un unico obiettivo: sistemare, pulire e recuperare tutto ciò che il nubifragio ha tolto alle persone.

Con questo messaggio sui social Morandi ha voluto sensibilizzare sull'argomento, facendo vedere ai suoi fan come la situazione sia ancora molto complicata e dimostrando anche come la città di Bologna, certamente ferita e abbattuta, abbia intenzione di rimettersi in sesto. Tra i commenti al post è comparso anche un messaggio di Andrea Farinelli, fratello di Simone, il 20enne che ha perso la vita a causa dell'esondazione. "Mio fratello purtroppo non me lo ridarà nessuno - ha scritto - ma facciamo in modo di riprenderci tutto". Il giovane era in auto con suo fratello quando il veicolo è stato travolto dall'acqua arrivata dall'esondazione del torrente Zena.

La notorietà del cantante ha fatto sì che il video raggiungesse migliaia di persone. Un gesto, quello di Morandi, che ha permesso di far vedere a tutti la forza di una città come Bologna, che sta provando a risollevarsi come meglio può.