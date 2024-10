4 di Sera, Fusani: "Impatto zero". Voto in Liguria, il "crollo" della sinistra in studio

29 ottobre 2024 a

"L'inchiesta giudiziaria che ha sconvolto il destino politico della Liguria non ha impattato in alcun modo": Claudia Fusani lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, riferendosi all'esito delle regionali, che hanno visto trionfare il candidato del centrodestra Marco Bucci contro il dem Andrea Orlando. Alle urne ci si è arrivati dopo le dimissioni dell'ex governatore Giovanni Toti, esponente di destra, coinvolto in una maxi inchiesta che ha scosso tutto il territorio. Nonostante questo, però, è stata comunque la coalizione guidata da Giorgia Meloni ad avere la meglio.

Parlando dell'inchiesta, la Fusani ha aggiunto: "Ha impattato forse sul fatto che l'affluenza è stata molto bassa, però lì credo che sia responsabilità soprattutto del centrosinistra, proprio perché l'offerta del centrosinistra mancava di una parte più moderata e centrista che era Renzi, e si è vista questa cosa, è tangibile, le foto, le immagini di questi giorni dicono questo". Dopo i veti del Movimento 5 Stelle e di Giuseppe Conte, in effetti, la creatura politica di Matteo Renzi, Italia Viva. si è sfilata. E questo potrebbe aver pesato sul risultato finale. Infine, la giornalista ha messo l'accento sulla percentuale di persone che ha deciso di disertare le urne: "L'affluenza è stata molto bassa, il 54% non è andato a votare".

