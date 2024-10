Himorta, la "regina" delle cosplayer al Lucca Comics & Games

30 ottobre 2024 a

a

a

Fino al 3 novembre al Lucca comics & Games 2024 Antonella Arpa in arte Himorta, la donna più seguita d’Europa in ambito cosplay con oltre 1 milione di followers su Instagram e 3 milioni di seguaci complessivi sui vari canali social sarà presentatrice e grande protagonista al Gaming Village by Mediaworld sito in Piazza della Caserma.

Durante tutti i giorni della Kermesse Antonella Arpa sarà così tra le principali mattatrici del Gaming Village, un grande spazio di oltre 600 mq e al tempo stesso una vera e propria opera d’arte, firmata da Giovanni Timpano, fumettista di fama internazionale, in cui videogames, tornei, eventi cosplay e arte si fonderanno in un’unica incredibile esperienza all’insegna del divertimento e della condivisione.

Con il suo entusiasmo e attraverso la sua contagiosa solarità da vera icona del mondo cosplay Antonella accenderà l’animo degli innumerevoli visitatori che ogni giorno valcheranno la soglia del Gaming Village attraverso show match, live performance e speciali incontri con il pubblico. Non mancheranno momenti esilaranti con quiz legati al momento del gaming, interviste, incontri e talk a personaggi noti del mondo comics e uno speciale contest con sfilata cosplay.

Conosciuta come la donna in costume più amata e seguita d’Italia Himorta, al secolo Antonella Arpa, artista del roster di 2WATCH è un fenomeno tutto italiano, una storia unica nel suo genere che in pochissimo tempo è riuscita a conquistare l’affetto del grande pubblico di tv e social vestendo i panni di oltre 200 personaggi tra videogames, manga, serie tv, cartoni animati e personaggi cinematografici e dei fumetti. Mondo dei fumetti che Antonella rincorre da bambina e che è riuscita a portare anche in tv.

Grande amante dei manga, sei anni fa Antonella decide di rendere omaggio ad una delle sue opere giapponesi preferite: One Piece. Veste i panni di Ace Pugno di Fuoco e si innamora perdutamente del mondo cosplay tanto da diventarne in breve tempo un’icona di stile e originalità. E proprio il mercato dei fumetti e dei manga, che Himorta ama e rappresenta, è cresciuto, e non solo in Italia, nell’ultimo anno di oltre il 100% ed è diventato capace di esprimere ed occupare i posti più importanti tra i bestseller dell’intero panorama librario.

Da nota Cosplayer a vera eroina moderna, Himorta è inoltre autrice de “La carta del fuoco” fumetto in cui mondo reale e fantasy s’intrecciano così in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente. “Antonella è una famosa cosplayer. Una mattina, tra gli innumerevoli regali che quotidianamente riceve dai suoi fan, un pacchetto attira la sua attenzione. È sciupato, avvolto in una carta stropicciata, e ha un biglietto allegato. “Fanne buon uso”, c'è scritto. Firmato: “Il fan”. Antonella lo apre e trova al suo interno una semplice carta da gioco, con una fiamma disegnata sopra. Una cosa di poco conto, di cui si dimentica in fretta. Almeno fino quando, la sera, mentre racconta il fatto a un'amica, succede qualcosa di imprevisto. Qualcosa che in breve porterà Antonella a indossare un costume mai visto prima, a fare i conti con dei poteri spaventosi e le responsabilità che ne derivano.”

Attraverso la carta del fuoco Himorta da famosa cosplayer diviene così una vera e propria eroina moderna che combatte per il bene comune dell’umanità grazie ad elettrizzanti poteri a lei conferiti dalla specialissima carta.