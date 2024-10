Kate? "Poco reale: come chiama William", la rivelazione scomoda di Antonio Caprarica

30 ottobre 2024 a

a

a

"Poco reale, molto umano". Parola di Antonio Caprarica, giornalista tra i massimi esperti in Italia di Buckingham Palace, Windsor e dintorni. L'ex storico corrispondente dei Tg della Rai da Londra, oggi apprezzato commentatore di vicende politiche interne e non solo per vari talk, da quelli di La7 a quelli di Mediaset, ha commentato le rivelazioni sui rapporti intimi tra il principe ed erede al trono d'Inghilterra William e la consorte Kate Middleton.

Una coppia in apparenza "inattaccabile": unitissima, solida, affiatata. Al di là del gossip che da sempre accompagna il casato reale (tante le "simpatie" per qualche nobildonna accostate al nome del figlio di Carlo e Diana), William e Kate hannno sempre dato l'impressione di essere una famiglia granitica. A maggior ragione nei mesi durissimi della malattia che ha colpito Kate, il tumore che ha messo a repentaglio la vita stessa della duchessa.

"Vita stravolta, è su un piano del tutto diverso": Kate Middleton, la rivelazione di Caprarica

Invece, è la rivelazione dei tabloid britannici, come tutte le coppie marito e moglie non vanno sempre d'amore e d'accordo. "William e Kate litigano come tutte le coppie, dicono parolacce e si tirano oggetti", hanno fatto sapere le classiche gole profonde, confermando come sia proprio il principe a perdere più frequentemente l'aplomb dimostrando un insospettabile temperamento fumantino.

Intervistato da Pomeriggio 5, Caprarica ha citato il libro Kate & William – un amore reale di Deborah Ameri e ha confermato le ultime dicerie. E così, spiega Caprarica, succede che Kate abbia soprannominato il marito e futuro re "calvetto", ironizzando sulla chioma bionda che non c'è più.

"Non tirarlo in ballo!". Caprarica perde il controllo e urla in diretta: costretto a scusarsi

"Se è vero che lei lo chiama 'calvo'? Sì, è vero. Diciamo che lo chiama baldie, cioè calvetto. Poi l'idea che la loro convivenza potesse essere perfetta come le uscite pubbliche era impensabile. Non penso che qualcuno potesse credere questo. Pensate a Elisabetta e Filippo - conclude Caprarica -, si sono amati fino all'ultimo, eppure è indimenticabile l'immagine – con tanto di testimoni – di Elisabetta che scaraventa addosso a Filippo le scarpe da tennis e la racchetta. Evidentemente aveva scoperto una delle tante scappatelle del principe. Se addirittura Elisabetta perdeva la calma, vuoi tu che una giovane donna come Kate non vada più per le spicce? Tenete conto che questi due ragazzi stanno insieme da 21 anni e ne hanno viste di cotte e di crude. Quindi ci possono stare le litigate".