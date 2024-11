Elsa Fornero terrorizzata da Donald Trump: una scena sconcertante a La7

04 novembre 2024 a

Siamo sostanzialmente alla vigilia del voto negli Usa, il duello tra Kamala Harris e Donald Trump. Sfida tiratissima, almeno stando ai sondaggi, anche se il tycoon sarebbe favorito. Insomma, non ci resta che attendere. E nell'attesa, ovviamente, il dibattito mediatico e politico indugia su quanto potrà accadere negli Stati Uniti. Il tema tiene banco anche a Tagadà, la trasmissione condotta da Tiziana Panella su La7, dove nella puntata di lunedì 4 novembre, ospite in studio, fa capolino Elsa Fornero.

"Sono ore molto calde, ci avviciniamo alle elezioni americane. Le chiedo per chi deve fare il tifo il Paese-Italia. Chi può danneggiare di più l'Italia?", chiede la Panella all'ex ministro del governo Monti, l'ahinoi indimenticabile ministro che ha condannato gli esodati. Domanda, va detto, quasi retorica. Non a caso, ecco che Fornero risponde: "Io non ho dubbi sul fatto che la persona potenzialmente pericolosa, non solo per l'Italia, sia Trump". Tutto chiaro sin dalle premesse, insomma.

"Mi sembra che l'America si stia faticosamente allontanando da un presidente che accusa di essere non più lucido, e questo credo sia sotto gli occhi di tutti. Ma Joe Biden è stato nel complesso un buon presidente che ha fatto cose importanti per tutti, soprattutto sul piano economico - riprende Fornero -. Trump a me sembra decisamente meno lucido di Biden e potenzialmente molto pericoloso proprio per la sua instabilità. Io non vedo nessuna stabilità in un presidente di quel tipo. Se fossi americana non avrei dubbi su chi votare, ma sarei terrorizzata dall'idea che Trump possa diventare presidente degli Stati Uniti". Già, Elsa Fornero si dice addirittura "terrorizzata", oltre a bollare il tycoon come un "instabile" e "molto pericoloso".

"Anche le cose che ha detto ieri - aggiunge ancora l'ex ministro -, sull'Europa che ruba agli americani, questo potrebbe voler dire un ben più drastico allontanamento dell'America dall'Europa. È una tendenza in atto già da tempo perché il fulcro degli interessi americani si sta spostando verso l'Asia. Io sono stata qualche anno fa in un seminario internazionale in America, ho visto che di europei eravamo in due, e l'interesse per l'Europa era lontano, sfumato. La cosa importante è la guerra e capire questa guerra. Per il resto, l'Europa è vista molto lontana dagli Stati Uniti: questo con Trump avrebbe una drastica accelerazione, noi non saremmo un partner a cui l'America guarda con un interesse storicamente fondato, ma una parte del mondo da guardare come tante altre", conclude Elsa Fornero. Già, decisamente "terrorizzata", giusto per usare le sue parole.

