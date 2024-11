Massimo Giannini a DiMartedì, "hai detto Trump o Meloni? Chi è il vero papà di Donald"

06 novembre 2024 a

a

a

"Trump è contro i giudici, contro la stampa, contro gli immigrati, contro i comunisti che si occupano di ambiente, per la famiglia tradizionale anche se la sua non è tradizionale. Chi ti ricorda?". La domanda di Giovanni Floris a DiMartedì apre un'autrostrada di livore per Massimo Giannini, ospite in studio a La7.

"Hai detto Trump... Trump o Meloni?", esordisce l'editorialista di Repubblica. "Attenzione. Il gioco sarebbe facile rapportarlo alla destra che comanda oggi, ma attenzione. Il vero padre di Trump è Silvio Berlusconi: è lui che ha re-importato in Italia il populismo ed è stato un modello su scala internazionale".

"La secessione dell'élite che esce da se stessa e che diventa, o dice di diventare voce del popolo, e che in virtù dell'elezione si sente al di sopra della legge. E attraverso il suo carisma stabilisce un contatto diretto con il suo popolo, facendogli credere di governare per suo conto: questo è il berlusconismo in purezza da cui hanno appunti in tanti. Da Orban a Trump, da Milei a Bolsonaro. Ha preso piede in tutto il mondo e forse Trump oggi è soltanto un nipotino".