DiMartedì, Storace ammutolisce la Piccolotti: "Ma ti pare normale? Calmatevi!"

"Lei chi voterebbe?". La domanda di rito di Giovanni Floris ai suoi ospiti di DiMartedì, nella notte delle elezioni americane su La7, tocca ad Elisabetta Piccolotti e la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra non ha dubbi: "Io voterei per Kamala Harris senza dubbio e in gioco c'è la forma della democrazia a cui noi siamo molto attaccati".

"Davvero? Davvero?", le chiede stranito Francesco Storace. "Sì, lo penso davvero perché Trump è l'esponente che più di tutti al mondo rappresenta il progetto politico di una post-democrazia autoritaria. Pensa che l'eguaglianza tra le persone sia un problema, che la libertà sia quella della sopraffazione, di insultare gli altri, di dividere, di seminare odio".

Storace fa un sospirone: "Vedi sai qual è il problema che mi pongo io? Io ti ascolto com'è giusto, ma ti pare normale che siate voi a dare patenti di democrazia agli altri? Ma non potete tollerare che qualcuno abbia opinioni diverse da voi? Una volta è Meloni, una volta Orban, una volta Salvini, adesso Trump. Ogni giorno c'è un nemico da scegliere, calmatevi, fate votare il popolo".

"Io vedo la destra scegliersi i nemici sempre tra i più deboli, una volta i migranti, una volta i venezuelani, una volta gli afroamericani, le donne, i giovani". "Questo accade anche in Italia? I venezuelani?", se la ride Storace. "Sì, abbiamo cominciato con i rave. Questa è una torsione della democrazia".