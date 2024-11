Giuseppe Cruciani si è bruciato uno scoop: "Ho inseguito quella ragazza fott*** del lavoro"

12 novembre 2024 a

a

a

Ogni cosa che esce dalla bocca di Giuseppe Cruciani è destinata a far discutere. Il giornalista, in effetti, ne ha fatto una professione. Con la sua trasmissione radiofonica - La Zanzara - ha la possibilità ogni giorno di esprimere le proprie opinioni su qualunque argomento: comodo o scomodo che sia. Senza filtri. Come, per esempio, sui vegetariani o vegani. Sovente Cruciani invita ha rivendicato di aver consumato carne di cavallo o di renna. Ma, in occasione di una sua ospitata al podcast di Alessandro Cattelan - Supernova - ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il giornalista ha raccontato a Cattelan di quando fu inviato dal Sole 24 ore per seguire i Mondiali di calcio in Corea del Sud. Ben 22 anni fa. "Nel 2002 sono andato in Corea a seguire i Mondiali di calcio e ho anche mangiato una volta la carne di cane - ha rivelato la zanzara -. Fu un'esperienza drammatica".

"Baggianata colossale e fegati spappolati". Cruciani travolge la piddina in tv

Non solo esperienze culinarie. Giuseppe Cruciani ha anche confessato di essersi perso l'intervista dell'anno - quella con il famigerato arbitro Moreno - per passare la notte con una bellissima ragazza. "La prima telefonata in Italia gli fu fatta da una nostra giornalista stagista - ha raccontato Cruciani -. Io passai una notte particolare con una mezza americana e mezza coreana, che avevo inseguito per tre giorni fot****omi del lavoro che dovevo fare. La conobbi la sera prima di Italia-Corea all'ambasciata italiana. Io in giro per Seul a cercare di arrivare dove mi aveva lasciato il bigliettino da visita, mentre in redazione - ha concluso - mi dicevano che dovevo chiamare Moreno".