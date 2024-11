Mario Giordano furioso: "Gli arabi estremisti sono il problema dell'Europa"

14 novembre 2024 a

Si parla di quanto accaduto ad Amsterdam, dove alcuni tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv sono stati aggrediti. Da chi? Secondo Mario Giordano da "arabi, immigrati di prima o seconda generazione, estremisti islamici". In onda a Fuori dal Coro, il conduttore di Rete 4 ricorda che "il problema non è l'antisemitismo in Europa, qui non c'è nessun olandese. No, qui ci sono degli islamici estremisti". Per il giornalista il "problema dell'Europa è questo, questo è il gigantesco problema dell'Europa".

Gli scontri ad Amsterdam non sono finiti qui. Decine di persone armate di mazze e petardi hanno dato fuoco nella serata di martedì 12 novembre a un tram. La tensione è aumentata in città dopo il violento scontro della scorsa settimana tra i tifosi della squadra di calcio israeliana Maccabi e quelli locali dell'Ajax. La polizia ha annunciato che l'incendio nel tram è stato spento rapidamente e che le unità antisommossa hanno sgomberato il quartiere dove è avvenuto l'incidente.

In un comunicato si precisa che non è chiaro chi abbia dato inizio ai disordini e se siano collegati all'aggressione ai tifosi israeliani. Le autorità nederlandesi hanno intanto confermato che nell'ambito delle indagini sugli scontri della scorsa settimana sono stati arrestati altri cinque sospetti, uomini di età compresa tra i 18 ei 37 anni provenienti da Amsterdam o da città vicine. Rimangono in custodia i quattro precedentemente arrestati, tra cui due minorenni. Un altro giovane è stato invece rilasciato, sebbene sia ancora considerato sospettato.