L'Aria che tira, "che concezione di democrazia ha": Ruotolo umiliato in diretta

"Elon Musk ha tolto qualsiasi forma di censura su X, e questa sarebbe la minaccia della democrazia secondo Ruotolo?": Fabio Dragoni lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7 attaccando l'eurodeputato del Pd Sandro Ruotolo che, come tanti altri suoi colleghi, ha deciso di abbandonare il social network di Musk, la piattaforma X, in segno di protesta contro di lui. Il ceo di Tesla ha fatto parecchio discutere negli ultimi giorni per aver espresso una critica nei confronti dei giudici italiani. L'imprenditore miliardario ha scritto sui social che le toghe "devono andarsene" dopo che il tribunale civile di Roma ha sospeso il trattenimento dei migranti in Albania previsto dal protocollo sull'immigrazione firmato dalla premier Giorgia Meloni e dal suo omologo albanese Edi Rama.

Il giornalista ospite di Parenzo, poi, ha ricordato che Ruotolo "l'ha detto chiaramente: Trump non doveva stare su X. Quindi è ovvio che Ruotolo ha una concezione di democrazia che si riassume così: parla chi gli pare a loro". "No, chi rispetta le regole. Quello è uno che ha tentato il colpo di Stato in America", ha provato a controbattere l'esponente del Pd. Ma Dragoni ha insistito: "La rimozione di qualsiasi forma di censura da parte di Musk vi fa saltare il cervello, vi fa saltare i neuroni, vi fa incredibilmente incavolare. Quindi mi dovete spiegare quale sarebbe la minaccia della democrazia. La democrazia si basa sul diritto di parola, sulla libertà di espressione".

